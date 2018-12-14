Çorum Belediyesi'de karla mücadelede mesaisi

Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle sokak ve caddelerde ulaşım sıkıntısının yaşanmaması ve vatandaşların rahatı için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Hemşehrilerimizin kışı rahat ve sorunsuz geçirmeleri için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, “Kar yağışının başladığı ilk saatlerden itibaren ana arterlerde tuzlama çalışmalarımıza başladık. Devamında ise kar kürüme araçlarımız çalışmalarını sürdürdü” dedi.

Başkan Gül, “Kar yağışının başlaması ile 7 adet özel donanımlı kar kürüme ve tuzlama aracı, 8 elle tuzlama aracı, 4 greyder, 6 bekoloder, 1 kar kürüme ve tuzlama traktörü, 220 personelimizle 24 saat esaslı; okullar, hastaneler ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahalelerimizi gerçekleştirdik. Topografik açıdan eğimli olan bölgelerde ulaşımda kısmi olarak kısa süreli aksamalar oldu. Ekiplerimiz de aksaklıklara anında müdahale ederek çözüme kavuşturdu. Bazı bölgelerde bir kısım ulaşım ve servis araçlarının zincir takmadan yola çıkmaları trafikte aksamalara neden oldu. Şimdi ana arterlerde ulaşımla ilgili bir sıkıntımız yok. Mahalle aralarında kalan sokaklarımızda ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Yaya ulaşımını kolaylaştırmak için kaldırımlarda kar kürüme ve tuzlama çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor” şeklinde konuştu.

Vatandaşların kar yağışından ve oluşan buzlanmadan olumsuz etkilenmemeleri için kürüme, tuzlama gibi çalışmaların devam ettiği söyleyen Zeki Gül, “Cadde ve sokak sayılarının çok olmasından dolayı bazı bölgelerde kısmi olarak vatandaşların mağduriyet yaşadığını, yaşanan aksaklıklardan dolayı vatandaşlardan özür dilediklerini” ifade etti.