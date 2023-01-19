Çorum Belediyesi'nde hedef sıfır atık

Çorum Belediyesi, çevre duyarlılığında Türkiye'ye örnek oluyor.

Sıfır atık çalışmalarıyla çevre kirliliğini önleyen Çorum Belediyesi, 2022 yılında gerçekleştirdiği inşaat ve yıkıntı atıkları yönetimi, atık pillerin yönetimi, bitkisel atık yağların yönetimi, elektronik atıkların yönetimi, katı atıkların ve tıbbi atıkların bertarafı, vektörel mücadele yönetimi, cadde-sokak temizliği, iklim değişikliği ve sıfır atık eğitimleri gibi birçok faaliyetle çevreyi ve doğayı korumak için önemli çalışmalara imza attı.

Çorum Belediyesi'nce çevre uygulamaya koyduğu İnşaat Atıkları Toplama Merkezi ile inşaat atıkları sorun olmaktan çıktı. İnşaat ve yıkıntı atıkları oluşması durumunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verildiğinde adresinden alınıyor. Belediye ekipleri, son 4 yılda tesis, ev, iş yeri ve boş arsa, dere-yol kenarlarından toplam 6 bin 942 ton inşaat yıkıntı atığını toplayarak çevreye zarar vermesini önledi.

2 bin 736 ton tıbbi atık bertaraf edildi

Tıbbi atıkların bertarafı için de belediye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentteki sağlık kuruluşlarındaki tıbbi atıklar toplanarak, sterilizasyon işlemiyle çevreye ve insan sağlığına zararsız hale getiriliyor. Kentte 2019 yılında 608 bin 408 kilogram, 2020 yılında 759 kilogram 508 kilogram, 2021 yılında 727 bin 904 kilogram, 2022 yılında ise 639 bin 837 kilogram tıbbi atık toplanarak bertaraf yapıldı. Böylece son 4 yılda, 2 bin 736 ton tıbbı atık bertaraf edildi.

Geri dönüşümle ekonomiye katkı sağlanıyor

Çorum Belediyesi tekstil atıkları, bitkisel atık yağ toplama alanları ve atık pil kutularıyla da hem çevreyi koruyor hem de geri dönüşümle ekonomiye katkı sağlıyor. 2019 yılından bu yana 220 bin kilogram bitkisel atık yağ ve 7 bin 300 kilogram atık pil toplanarak çevreye zarar vermesi önlendi. Ayrıca, elektrikli ve elektronik eşyaların da geri dönüşümü sağlanıyor. Buhara Kültür Merkezi,Kadeş Barış Meydanı, Kentli Servisi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne getirilen atıklar yetkilendirilmiş kuruluşlara iletilmek üzere teslim alınıyor. Bu çerçevede son 4 yılda 8 bin 200 kilogram elektronik atık ekonomiye kazandırıldı.Şehrimizin farklı bölgelerine yerleştirilen 150 adet tekstil kumbarası ile kullanılmayan giysiler niteliklerine göre ayrıştırılarak tekrardan ekonomiye kazandırıyor. 2022 yılı Nisan ayının ortasında hizmet vermeye başlayan proje çerçevesinde 157 bin 710 kilogram atık tekstil toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Hedef; sıfır atık

Çorum Belediyesi'nin sıfır atık çalışmaları çerçevesinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak amacıyla oluşturduğu 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde evlerden kaynaklı 13 farklı atık toplanıyor. Kağıt, plastik, metal, camlar, ahşap, tekstil, elektronik, pil, floresan ve civa içeren atıklar, ilaç, bitkisel atık yağ ve ömrünü tamamlamış otomobil lastikleri atık merkezine kabul ediliyor. Lisanslı firmalara ulaştırılan bu atıklar geri dönüşümleri sağlanıyor.

'Sıfır atık' hedefine ulaşabilmek amacıyla 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi' aynı zamanda eğitim merkezi haline geldi. İnsanların geri dönüşüm ve çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetlerine önem veriliyor. 2022 yılında bin 784 kişi 1. Sınıf Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Çocuklara temiz çevre bilincini kazandırmak için okullarda çevre saati programları düzenlenerek sıfır atık eğitimleri veriliyor. Her yıl binlerce öğrenci bu eğitimlere katılarak doğanın korunmasına katkı sağlıyor. Bu çerçevede, 2022 yılında gerçekleştirilen 45 eğitim programında 5 bin 805 kişiye iklim değişikliği ve sıfır atık konularında eğitim verildi. Çorum Belediyesi Çevreci Kardeş Kulübü tarafından yürütülen geri dönüşüm atölyelerinde ise öğrencilerle birlikte atık malzemeden farklı ürünler yapılıyor.