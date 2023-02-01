Çorum Belediyesi'nde kar mesaisi

Uzun bir aradan sonra yağan kar, şehirde sevinçle karşılanırken Belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren teyakkuza geçti. Ekipler, tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü.

Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, “Karla mücadele ekiplerimizle ilk etapta 11 küreme kamyonu, 4 greyder, 9 küçük kepçe, 4 büyük kepçe ve 2 traktör ile karın tutmaya başladığı andan itibaren çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz” dedi

Başkan Vekili İsmail Yağbat, ulaşımda mağduriyet yaşanmaması için tüm tedbirleri aldıklarını ifade ederek “Ekiplerimiz ana arterler başta olmak üzere kaldırımlarda ve caddelerde kar küreme, tuzlama ve solüsyon faaliyetlerine ara vermeden devam etti. Karın yoğunluğuna göre ekiplerimizin ve araçlarımızın sayısını da ona göre artıracağız. Kar yağışı inşallah bununla kalmaz ve devam eder. Çünkü bu berekete ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.