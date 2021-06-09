Çorum Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci

Buharaevler Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, “Bugünde birlikteliğimize karşı oluşturulan şer ittifakına içeride ve dışarı da alet olanlar ülkemizin geleceğiyle ilgili bir kısım hesaplar yapanların hesabını boşa çıkaracağız. Bu ülke için yapmamız gereken fedakarlık varsa yapacağız. Dün olduğu gibi taşın altına elimizi değil gövdemizi koyacağız ülkemizin bölgedeki gücüne engel olmak isteyenlerin karşısında duracağız” dedi.

Pandeminin dengeleri alt üst ettiğine dikkat çeken Hak-İş Genel Başkanı Arslan, toplu iş sözleşmelerinin ülke ve çalışanların genel şartlarının göz önüne alarak yapıldığını belirtti. Belediyelerin gelirlerinin önemli bir kaleminin İller Bankası payları olduğuna işaret eden Arslan, “Vergi gelirlerindeki düşmeler İller Bankası gelirlerini de düşürüyor. Bir çok esnaf ve sanatkar bu dönem içerisinde işlerini yapamadılar. Mahalli gelirler düştü. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Allah elde ettiğimiz ücretleri, kazancımızı bereketli kılsın. Aldığınız ücreti helal ettirmek için nasıl çalıştığını biliyoruz. Bu ücretler emeğinizin karşılığı değildir. Ancak ülkemiz ve belediyemizin şartları dikkate alınarak sözleşme imzalandı. Siz daha iyilerine layıksınız” diye konuştu.

Türkiye'nin zor bir kavşak döneminde olduğunu anlatan Arslan, “Ülkemizin, geleceğimizin nereye doğru evrildiğinin, gittiğinin farkındayız. Hak-İş iyi bir toplu iş sözleşmesini yaparken, sendikacılık iddiasını sürdürürken ülkemiz adına kaygılanacağımız yerde kaygılanan, gururlanacağımız yerde gururlanan sesimizi yükseltmemiz gereken yerde sesimizi yükselten bir konfederasyonuz. Bugün içeride ve dışarda kuşatılmış ne yazık ki bölgenin etkin ve güçlü oyun kurucusu olmasının önünde içerden ve dışardan ciddi bir engel ile karşı karşıyayız. Bütün bu engelleri aşarak ülkemizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Buradaki başarımızı ülkemize yaymamız gerekiyor. Bunu yayarken de neyin doğru neyin yanlış olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Toplu iş sözleşmesi kadar bu ülkenin birliğimizde, dayanışmamız da ülkemizin geleceğiyle ilgili hedeflerimizde bizim için önemli. Bu zor dönemde ilk toplu iş sözleşmesi yaparken ülkemizin birliğine ve dirliğine de sahip çıkmamız gerekiyor. İçerideki ve dışardaki terör odaklarının, başta ABD olmak üzere Batı blokunun ülkemize dayattığını kabul etmemizin söz konusu olmadığı ülkemizin, ülkemizi yönetenlerin arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu bir siyasi tercih değildir. Bu ülkemizin gelecek endişesidir. Gelecek hedefidir. Bu hedeflerden ülkemizi saptırmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Ülkemiz adına kaygılanacağımız yerlerde kaygılarımızı söylüyoruz. Endişelerimizi paylaşıyoruz. Bir kısım uluslararası güçlerin dayattığı zorlamalara karşı milletimizi uyarıyoruz. Bugün de aynı noktadayız. Bugünde birlikteliğimize karşı oluşturulan şer ittifakına içeride ve dışarı da alet olanlar ülkemizin geleceğiyle ilgili bir kısım hesaplar yapanların hesabını boşa çıkaracağız. Bu ülke için yapmamız gereken fedakarlık varsa yapacağız. Dün olduğu gibi taşın altına elimizi değil gövdemizi koyacağız ülkemizin bölgedeki gücüne engel olmak isteyenlerin karşısında duracağız. Bu topraklarda asırlardır birliğimiz bütünlüğümüz için mücadele eden insanları bundan sonra da aynı birlikteliği farklılıklarımıza rağmen devam ettirmemiz gerekiyor. Farklılıklarımızı çatışma alanına dönüştürmeden, kavga konusu yapmadan zenginlik olarak görecek devletimizin milletimizin bütünlüğü adına birlikte mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde sendikalar olarak ilk defa Türkiye'de yeni adımlar attıklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti;

“Farklı konfederasyonlar olmamıza rağmen Hak-İş, Türk-İş ve TİSK ortak çalışmalar yaptık. Rakibiz ama ülkemizin çıkarları, çalışanların çıkarları adına milletin menfaatine adına çalışmalar yaptık. Pandemi döneminde kısa çalışma olmak adına TİSK, Hak-İş ve Türk-İş olarak ortak protokollere imza attık. Bu çalışma hayatına adına ilktir. Çalışanlarımızın ve milletimizin menfaati işverenlerimizle, rakip sendikalarımızı birlikteliği gerçekleştirdik. Her konfederasyonun öncelikleri ve ilkeleri var. Kendilerini farklı kılan hususiyetleri var. Ortak amacımız çalışanların çıkarları, bu ülkenin beraberliğiydi. Bundan sonrada ortak çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu rekabeti belli bir düzeyde ve seviyede yapmaya devam edeceğiz. Geçmişe takılıp kalmayacağız. Sendikalarda gerektiğinde birlikte hareket etmeyi becerebilmeliler. Kendi önceliklerini ülkenin öncelikleri önüne geçirmeden milletimizin önceliklerini, ülkenin önceliklerini kendi önceliklerimizin önüne geçirebilmeyiz. Bunu başardığımızda gerçek Türkiye olacağız. Türkiye, Türkiye'den çok büyük. Bunu sınırlarımızın dışına çıktığında çok iyi görüyorsunuz. Yeryüzünün bütün mazlumlarının gözü bu ülkede. Bu ülkeyi kale görüyorlar. Bu ülkeyi kaybedersek tüm mazlumların umutlarını da kaybedeceğiz. Geleceğe ait umutlarını da yıkacağız”

“Milletin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz”

Milletin hizmetkarı olmaya devam edeceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, “Kamuda çalışmak ayrıcalıktır. Belediye de çalışmak çok daha farklı ayrıcalıktır. Gerçekten aşk ile muhabbet ile çalışırsak Allah'ın rızası ve milletin duasını gözetirsek çalışırsak o kadar kıymetli ki kelimelerle ifade edilmez. Güzel çalışmalar yapıyoruz. Eleştirenler var. İlk dönemlerde canımızın sıkıldığı, huzurumuzun kaçtığı dönemler çok oldu. Güzel çalışıyoruz. Fitne, fesat bilmiyoruz. İnsanlar neden böyle düşünüyor diye canımızın sıkıldığı çok dönemler oldu. O dönem cumhurbaşkanımızın aşk ile çalışan yorulmaz sözün anali ettim. Bu analiz iyi geldi Bizimde sloganımız aşk ile çalışıyoruz. Sevgi karşılıklı. Ama aşk öyle değil. Karşılıksız sevgiye verilen isim. Hiçbir beklentiniz yok. Helal para kazanayım, millet dua etsin, Allah razı olsun diyorsunuz o zaman gönlünüzde ruhunuz da rahatlıyor. Aşk ile çalışmaya, yorulmadan bıkmadan devam edeceğiz. Tüm personellerimizle millete hizmetkar olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.