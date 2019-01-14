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Çorum Belediye'sinden 3.200 bebeğe hoş geldin ziyareti

Çorum Belediyesi yeni doğan bebekleri ziyaret ederek ailelerin mutluluklarına ortak oluyor.


Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2013 yılından bu yana uygulanan “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında ev ziyaretleri devam ediyor. Ziyaretler kapsamında 2018 yılında 3 bin 200 ev ziyaret edildi.


Zengin-fakir ayrımı yapmadan çocuk sahibi olan tüm aileleri ziyaret ettiklerini belirten Belediye Başkanı Zeki Gül, “Ziyaretlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Projemizin hayata geçtiği 6 yıl içerisinde 19 bin 500 aileyi ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ailelere yaptıkları ziyaretlerde ailelerimizin yardımcı olabileceğimiz diğer konularda da talep ve isteklerini belirleyerek çözüme kavuşturmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Gönül belediyeciliği çalışmalarımız her yaştan herkese devam ediyor” diye konuştu.

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