Çorum Belediyesi'nden alt yapıya 9.5 milyon liralık yatırım

5 milyon liralık yatırım yapıldı.

2018 yılında şehrin altyapısının güçlendirilmesi için eylem planına aldığı altyapı hizmetleri yılsonunda planlanın yüzde 4 üzerinde gerçekleşti.

Çorum'u daha konforlu daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını ve hizmet ürettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Gül, alt yapı hizmetlerinde 2018 yılı planlananın üzerinde çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

İnsanların sağlıklı ve güvenli su içebilmesi için içme suyuna özel önem verdiklerini ifade eden Gül, “İçme suyu alanında Çorum'da kurulmuş son sistem bir Scada merkezimiz ve laboratuarımız var. Bu merkezlerde şehrin her bölgesinden alınan numuneler ve anlık kalite kontrol sistemleri ile içme suyu sürekli analiz edilerek vatandaşlarımızın sağlıklı su tüketimi sağlanıyor. Bu anlamda sağlıklı suyun musluklarımıza kadar aynı kalitede ulaşması için ihtiyaç hâsıl olan yerlerde yenileme çalışması yaptık. Eksik olan yerlere yeni hat döşedik. 2018 yılı içerisinde toplamda 25 bin 850 metre uzunluğunda içme suyu hattı yaptık” dedi.

Kent merkezi ve mücavir alan sınırları içerisinde toplamda 25 bin 900 metre atık su tahliye hattı döşendiğini anlatan Gül, vatandaşların aşırı yağış durumunda yaşayacağı mağduriyeti en aza indirmek adına 7 bin metre yağmur suyu tahliye hattı yapıldığını bildirdi.

2018 yılında Çorum'a kazandırdıkları altyapı hizmetlerinin belediyeye toplam maliyetinin 9 milyon 506 bin Türk Lirası olduğunu ifade eden Başkan Gül, Çorum'un yaşam standartlarını yükseltmek için hizmet ürettiklerini sözlerine ekledi.