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Çorum Belediyesi'nden dolandırıcılara karşı uyarı

Çorum Belediyesi, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının adını kullanarak yardım topladıklarını iddia eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.


Çorum Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamada; “İlgili birimlerimize Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ve başkan yardımcılarımızın adı kullanılarak yardım başlığı altında bağış toplandığı yönünde ihbarlar gelmektedir. Dolandırıcı oldukları anlaşılan bu kişiler, belediye başkanımız ve belediye idarecilerinin adını kullanarak iş adamlarına telefonla ulaşıp 'Bir hastamıza yardım talep ediyoruz, camimize, Kuran kursuna hayır topluyoruz, yardıma muhtaçlara giysi alacağız' şeklinde ifadeler kullanarak hesap numarası verip, belirledikleri sözde yardım miktarını hesaba yatırmalarını istemektedir. Çorum Belediyesinin hiçbir biriminden yardım ve destek adı altında bağış talebinde bulunulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızdan iyi niyeti istismar eden dolandırıcılara karşı dikkatli davranmalarını ve bu şahıslara kesinlikle itibar etmemelerini önemle rica ederiz. Bu ve benzeri durumda vatandaşlarımızın, 155'i arayıp konuyu emniyet güçlerimize bildirmeleri bu tür girişimlerin önlenmesi ve suçun cezasız kalmaması açısından önem arz etmektedir.” denildi.

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