İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çorum Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Çorum Belediyesi, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının adını kullanarak yardım topladıklarını iddia eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.


Çorum Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamada; "İlgili birimlerimize Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, ve başkan yardımcılarımızın adı kullanılarak, yardım başlığı altında bağış toplandığı yönünde ihbarlar gelmektedir. Dolandırıcılar, belediye başkanımız ve belediye idarecilerinin adını kullanarak iş adamlarına telefonla ulaşıp ‘Bir hastamıza yardım talep ediyoruz, camimize, Kur'an kursuna hayır topluyoruz' şeklinde taleplerde bulunup hesap numarası vererek, belirledikleri sözde yardım miktarını hesaba yatırmalarını istemektedirler. Çorum Belediyesinin hiçbir kademesinden yardım ve destek adı altında bağış talebinde bulunulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın iyi niyetini bu şekilde istismar eden dolandırıcılara karşı dikkatli davranmalarını ve bu şahıslara kesinlikle itibar etmeyerek karşılaştıkları benzer durumlarda, 155'i arayıp emniyet güçlerimize anında haber vermelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.