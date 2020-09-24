Çorum Belediyesinden eğitime destek

Belediye, 250 öğrencinin eğitimine katkı sağlamak için 250 tablet hediye edecek.

Öğrencilerin bilgisayar ve interneti olmadığı için derslerinden geri kalmalarının kabul edilemez olduğunu belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "AK Parti Genel Merkezimiz tarafından uzaktan eğitime katkı sunmak amacıyla başlatılan kampanyaya Çorum Belediyesi olarak bizler de 250 tablet ile katılıyoruz. Uzaktan eğitim için gerekli olan tabletleri 250 öğrencimize teslim edeceğiz.” dedi. İhtiyaç sahibi öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen öğrencilerimize Belediye ekiplerimiz tarafından bu tabletlerin dağıtımını yapacağız. Biz, hiçbir öğrencimizin eğitiminden geri kalmasını istemeyiz. Çorum Belediyesi olarak bu süreçte tüm öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

'Çorumlu hayırseverlere çağrı'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, pandemi nedeniyle başlayan uzaktan eğitim döneminde öğrencilerin ihtiyaç duyduğu tabletlerin karşılanabilmesi için maddi durumu iyi olan hayırseverlere de çağrıda bulundu. Bu zor günlerin birlikte atlatılacağını belirten Başkan Aşgın, “Çorum'umuzda hiçbir öğrencimiz tableti olmadığı için derslerinden geri kalmasın. Çorum Belediyesi olarak bizim 250 tablet ile destek verdiğimiz kampanyamıza Çorumlu işadamı, hayırsever insanlarımızın da katkı sağlayacağına eminim. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamaları için durumu müsait olan herkesi maddi gücü nispetinde bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın, kampanyaya destek vermek isteyenlerin Belediye'nin 2250810 numaralı telefondan dahili 1533'ü arayarak detaylı bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.