Çorum Belediyesi'nden eğitime destek

Sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye yardımı yapacak.

Eğitime verdiği desteği her geçen gün daha da artıran Çorum Belediyesi, Çorum Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle 2022-2023 eğitim öğretim sezonunda eğitime desteği zirve noktaya çıkarttı. Çorum Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bu yıl okula yeni başlayacak tüm 1. Sınıf öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye yardımı yapacak. Belediyesi bu protokol çerçevesinde yapacağı yardımlarla eğitime destek olma noktasındaki kararlılığını bir kez daha gösterdi.