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Çorum Belediyesi'nden engelli gençlere ziyaret

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, merkezde eğitim gören öğrencileri evlerinde ziyaret etti.


Tüm dünyada etkili olan pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan engelli gençleri evlerinde ziyaret eden Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışan ve eğitmenleri, hazırladıkları hediyeleri kendilerine takdim etti.


Hem Engelliler Haftası hem de ramazan bayramı öncesi ziyaret ettikleri 205 eve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın selamını ileten eğitmenler, hazırlanan hediyeleri öğrencilere ulaştırdı. 205 evi ziyaret eden eğitmenler, tüm öğrencilerinin haftalarını Başkan adına kutladı. Öğretmenlerini karşılarında gören engelli öğrenciler sevinçlerini gizleyemedi. Öğrenciler, başkan Aşgın'a ve eğitmenlere teşekkür etti.

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