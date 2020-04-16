İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum Belediyesi'nden esnafa dezenfektan ve maske

Çorum Belediyesi, insan yoğunluğunun fazla olduğu merkezi iş yerlerine dezenfektan ve maske dağıttı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı yoğun çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan Çorum Belediyesi, bu kez ana cadde üzerinde bulunan esnafa dezenfektan ve maske dağıtımı yaptı. Cadde üzerinde bulunan esnafı tek tek dolaşan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, esnafı genelgelere uygun hareket etmesi için uyardı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın selamını tüm esnafa ileten Lemzi Çöplü, ziyaret ettiği iş yerlerinde dezenfektan ve maske dağıttı.


Çorum Belediyesi, işyerlerine dezenfektan ve maske dağıtımına önümüzdeki günlerde de devam edecek.


'Esnaftan belediyeye teşekkür'


Kendilerine yönelik hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür eden işyeri sahipleri de Belediyenin ücretsiz dezenfektan dağıtmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Ayrıca dezenfektan ve maske bulmakta zorlandıklarını ifade eden iş yeri sahipleri, belediyenin bu ürünleri kendilerine kadar getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.