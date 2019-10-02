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Çorum Belediyesi'nden esnafa dolandırıcılık uyarısı

Çorum Belediyesi, belediyenin ve müdürlüklerin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.


Çorum Belediyesi'nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Çorum Belediye Başkanlığı, bağlı müdürlükler ve kurum logosu kullanılarak sahte evrak düzenlemek suretiyle firmalara mal alımı için fiyat teklifi forumu gönderdikleri ve bu yolla Çorum Belediyesi adına firmalardan ürün almaya çalıştıkları bildirildi.


Açıklamada, bu tür taleple karşılaşan firmaların Çorum Belediyesi ile irtibata geçmeleri ve kesinlikle dolandırıcıların taleplerini karşılamamaları istendi. Gerekli hukuki işlemler başlatılmış, suç duyurusunda bulunulmuş ve konu adli makamlara intikal etmiştir.


Bu hususta ÇESOB ve TSO, Çorum'da faaliyet gösteren firmaların mağdur olmaması için yukarıda bahsi geçen olaylara karşı dikkatli davranmaları konusunda bilgilendirme ve uyarı yapılması talebinde bulunulmuştur ifadelerine yer verildi.

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