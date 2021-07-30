Çorum Belediyesi'nden filyasyon ekiplerine araç desteği

Pandemi döneminde bir yandan korona virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına. bir yandan da işleri azalan taksici esnafına destek olmak adına 25 taksiyi filyasyon ekibine görevlendiren Çorum Belediyesi. bu araçların görev süresini bir kez daha uzattı. Çorum'da vaka sayılarının düşmesinde sağlık çalışanlarının özverili çalışması, hemşehrileriısı dikkati ve alınan önlemlere riayet etmeleri kadar aşılama oranının yüksek olmasının da etkili olduğunu söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Pandemi ile mücadelede artık yeni bir döneme girdik. Bu süreçte en önemli unsur aşılama oranlarını artırmak. Bu sebepten filyasyon ekibine verdiğimiz taksici esnafından oluşan araç desteğini bir ay daha uzattık. Çorum'da aşılanma yüzdesinin 69.4'le Türkiye ortalamasının üzerinde olması ve vaka sayısının 100 bine 40,52 ile Türkiye ortalamasının altında olmasının en büyük nedenlerinden biri de filyasyon ekibinin etkin çalışmasıdır. Çorum Belediyesi olarak gerek sağlık çalışanlarımıza ve esnafımıza verdiğimiz desteği gerekse pandemiyle mücadele noktasındaki hizmetlerimizi ihtiyaç halinde devam ettireceğiz ve birlikte bu sürecin üstesinden geleceğiz” dedi.