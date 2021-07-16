Çorum Belediyesi'nden Kur'an kursuna malzeme yardımı

Çorum Belediyesi, Bayat Atıf Hoca Yatılı Kız Kur'an Kursu'na malzeme yardımında bulundu.

Bayat Atıf Hoca Yatılı Kız Kuran Kursu'nun ihtiyaç duyduğu bazı eksikliklerin tamamlanması için Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'dan yardım isteyen kurs idarecileri, Başkan Aşgın'ın talimatıyla eksik malzemelere kavuştu. Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat tarafından ulaştırılan malzemeler, Kur'an kursu öğrencileri tarafından sevinçle karşılandı.

Bayat İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve Kur'an Kursu yöneticilerinin hazır bulunduğu teslim töreninde konuşan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Bu tür yardımlarımızı her alanda yapmaya devam ediyoruz. Bayat İlçemizde bulunan yatılı Atıf Hoca Kız Kur'an Kursumuzun bazı eksiklerini gidermeye gayret ettik. Öğrencilerimiz ders aralarında ve istedikleri saatlerde bu oyun gruplarında sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca bilgisayar ile araştırmalarını yapıp sosyal hayatta da daha aktif olma imkanı bulabilecek. öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.

Çorum Belediyesi tarafından ilçeye yapılan yardım nedeniyle Kuran Kursu öğrencileri, idareciler, Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik ve Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.