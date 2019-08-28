Çorum Belediyesi'nden mahalle konseri

Yaklaşık 2 saat süren konserde Çorumlu sanatçı Ercan Aygün ve Nazlı Kalender seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla Buhareevler Mahalle sakinlerinin güzel dakikalar geçirmesini sağladı.

Çorum'un tüm mahallelerine olduğu gibi Buhareevler Mahallesi'ne de yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, düzenlenen konserlere tüm belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte geldiklerini söyledi.

Çorum'a hizmet için hiç durmadan çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın “Milletimiz neredeyse biz oradayız. Mahalle konserlerini yapmamızın amacı hemşehrilerimizin dertleriyle bire bir ilgilenmek. Konserlere gelirken başkan yardımcılarımızla, daire müdürlerimizle birlikte geliyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerini şikayetlerini birebir dinleyelim ve çözme noktasında yardımcı olalım istiyoruz. Mahallelerimizin emrindeyiz. Hadis-i Şerif'de “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır” diyor. Biz tüm ekibimizle sizlere hizmet etmeye hazırız. İbadet aşkıyla, gece-gündüz, durmadan, yorulmadan, aşkla çalışıyoruz aşgınan çalışan yorulmaz. Ne probleminiz varsa tüm birim müdürlerimiz burada. Taleplerinizi eleştirilerinizi bekliyoruz. Mahalle muhtarımız da gece gündüz çalışıyor. Taleplerini bizlere iletiyor. Kendisine mahallesi adına ilimiz adına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Buharaevler Mahalle Muhtarı Ümit Patır düzenlenen konserin yanı sıra mahalleye yapılan çalışmalar için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Mahalle Muhtarı Ümit Patır sanatçılara çiçek takdim ettiler.

Buhraevler Perşembe Pazarı içerisinde gerçekleştirilen konsere Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Meclis Üyeleri, Buhareevler Mahalle Muhtarı, Çorum Belediyesi daire müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Pazar içerisine kurulan oyun parkurunun yanı sıra konser alanına gelen çocuklara pamuk şeker ve kağıt helva ikramında bulunuldu. Konserde sahne alan Çorumlu sanatçılar Ercan Aygün ve Nazlı Kalender seslendirdikleri eserlerle bol bol alkış aldılar