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Çorum Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına jest

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla etkin bir şekilde mücadele eden Çorum Belediyesi, bu mücadelede yer alan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin yanında olmaya devam ediyor.


Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimini ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Bu süreçte büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık ve güvenlik güçlerimizin her zaman yanındayız. Daha önce de sağlık çalışanlarımıza meyve ikramımız olmuştu. Başhekimim Prof. Dr. Mesut Sezikli'yi ziyaret ederek yaptıkları fedakârlıklar nedeniyle sağlık çalışanlarımız adına kendisine teşekkürlerimizi ilettik. Sağlık çalışanlarımıza bir kez daha meyve ikramında bulunduk. " dedi.


Belediye Başkanı Aşgın, bu sürecin üstesinden hep birlikte geleceklerinden şüphesi olmadığını ifade ederek Çorum Belediyesi olarak her daim sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurguladı.

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