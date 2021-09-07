Çorum Belediyesi'nden servis sürücülerine hijyen seti

Çorum esnafını hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söylen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü,” Çorum Belediyesi olarak pandemi sürecinde hijyene ve temizliğe çok önem veriyoruz. Özellikle okulların açılmasıyla birlikte S plakalı okul servisi sürücülerine 411 adet hijyen seti hediye ettik. Yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimize ve velilerimize başarılı bir yıl getirmesini temenni ediyor servis şoförlerimize de kolaylıklar diliyorum” dedi.

'Oda başkanı teşekkür etti'

Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Çorum Belediyesi'nin pandemi sürecinde her zaman yanlarında olduğunu hatırlatarak, " Belediyemiz okulların açıldığı ilk günde bizleri düşünerek servis şoförlerimize hijyen seti hediye etti. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcımız Lemzi Çöplü'ye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.