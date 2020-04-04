İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum Belediyesi'nden sosyal mesafeyi uyarısı

Çorum Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında halkı bilgilendirmeye devam ediyor.


Salgının ülkemize ilk geldiği günden itibaren tedbirleri en üst seviyeye çıkartan Çorum Belediyesi, dezenfeksiyon ve yıkama faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşı bilgilendiriyor.


Çorum belediyesinin tüm birimleri koronavirüsle mücadele kapsamında gece gündüz çalıştığını kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Zabıta personelimizde aynı hassasiyet içerisinde gerek pazarlarda, gerekse ana arterlerde hemşehrilerimize maske ve eldiven dağıtımının yanı sıra kamu kurumlarının önleri, ATM'ler, duraklar ve halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlara “Sağlığın için mesafeni koru!, zorunlu olmadıkça evden çıkma” yazılı etiketler yapıştırdık." dedi.


Vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını isteyen İsmail Yağbat, “Zor günlerden geçiyoruz. Hemşehrilerimiz kendilerini izole etsinler, kalabalık ortamlardan uzak dursunlar. Yakın zamanda her şey normale dönecek inşallah” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.