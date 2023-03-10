Çorum Belediyesi'nden su tasarrufu çağrısı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklığın etkileri görülmeye başladı. Çorum'da da kurak geçen kış dönemi su kaynaklarını olumsuz etkiledi. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir yaptığı açıklamada, suyun tasarruflu kullanması konusunda çağrıda bulundu.

Ülkemizde mevsimsel yağışların azalması sonucu kentte su kaynaklarının yeterince beslenemediğini dile getiren Zahir, “Kış mevsiminde, tüm ülkede olduğu gibi Çorum'da da beklenen düzeyde yağışlar olmadı. Yaşadığımız kuraklık, hayatımızın vazgeçilmezi olan su kaynaklarımızı da olumsuz etkilemektedir. Kuraklığın devam etme ihtimalini de göz önünde bulundurarak, suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf etmeden kullanmalıyız” dedi.

“Barajlarda 41 milyon metreküp su var”

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum'a içme suyu sağlayan Koçhisar, Yenihayat ve Hatap barajlarının doluluk oranlarıyla ilgili de bilgi verdi. Şu anda, Koçhisar Barajı'nda yüzde 27, Yenihayat Barajı'nda yüzde 30, Hatap Barajı'nda ise yüzde 19 doluluk oranına sahip olduğunu belirten Zahir, bu üç barajdaki toplam su hacminin 41 milyon metreküp olduğunu açıkladı.

Zahir, Hatap ve Koçhisar barajlarının içme suyunun yanı sıra tarımsal sulamada da kullanıldığını da hatırlattı.

Çorum'da kısa vadede susuzluk problemi yaşanmasını öngörmediklerini ancak uzun vadeli olarak tedbirli olunması gerektiğini dile getiren Zahir, sınırsız bir kaynak olmayan suyun önemine vurgu yaptı.

Çorum'un yıllık su tüketiminin yaklaşık 20 milyon metreküp olduğunu söyleyen Zahir, bu yıl için su sıkıntısı olmadığını ancak kuraklığın devam etmesi halinde su kaynaklarında ciddi düşüşler yaşanabileceğine dikkat çekti.

Tüm dünyanın da gündeminde olan kuraklığa bağlı olumsuzlukların ilimizde yaşanmaması için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Çorum Belediyesi olarak kayıp kaçakları önlemek için çalışmalarımızı 24 saat esasıyla sürdürüyoruz. Bir damla suyumuzu dahi israf etmemek için hassasiyetle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da su tasarrufu konusunda maksimum özeni göstermelerini bekliyoruz” diye konuştu.