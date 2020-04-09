Çorum Belediyesi'nden trafik düzenlemesi

İl Trafik Komisyonu kararıyla trafik lambalarında ve duraklarda yapılan değişiklikleri Ulaşım Hizmetleri Müdürü Gökhan Mesci ile birlikte inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Hastane çevresinde yaya ve araç trafiğinde yaşanan yoğunluk nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetimiyle istişareler yaptıklarını ve İl Trafik Komisyonunda da bu konunun gündeme geldiğini ifade eden Lemzi Çöplü, “Trafik kazalarının önüne geçmek ve hastane etrafındaki yaya ve araç trafiğini rahatlatmak için bir takım düzenlemeler yaptık. Hastanenin önündeki yaya geçidini kapattık, otobüsler için hastane önüne cep yaptık. Hastanenin stadyum girişi tarafına otobüs durağı koyduk. Halk otobüsü ve hususi araçlarıyla gelen hemşehrilerimizin hastaneye kolay ulaşabilmeleri için yaya geçişleri yaptık. Trafik lambalarında da çeşitli düzenlemeler yaptık. Tüm bu çalışmalar neticesinde artık hastane civarında tehlike arz edecek bir durumla karşılaşmayacağız. Yayalarımızın ve araç sürücülerinin daha dikkatli olmalarını diliyoruz." diye konuştu.