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Çorum Belediyesi'nden ücretsiz deneme kitabı

Çorum Belediyesi LGS’ye hazırlanan 8.

Çorum Belediyesi LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerini unutmadı.


Belediye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı sebebiyle evde kalan gençlere deneme kitabı hediye etti.


Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, evlerinde kalan öğrencilerin sınavlarına daha verimli çalışmaları için Çorum Belediyesi olarak böyle bir hizmeti gerçekleştirdiklerini söyledi.


Çorum Belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden Yağbat “Koronavirüs tedbirleri kapsamında Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatlarıyla çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda evde kalan gençlerimizi, öğrencilerimizi de unutmadık. Bu sene LGS'ye girecek 8. sınıflar için deneme kitabı hazırladık ve kitapların dağıtımına başladık. Çorum'daki tüm 8. Sınıf öğrencilerine ulaştırılmak üzere deneme kitaplarını okul müdürlüklerine teslim ettik. Kardeşlerimiz cuma gününden itibaren velileri aracılığıyla okudukları okul müdürlüklerinden deneme sınavlarını ücretsiz temin edebilecekler.” dedi.



Öğretmenlerden Belediyeye teşekkür


20 yaş altı gençlere uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle deneme kitapları öğrencilerin okullarına teslim edilirken, kitapları teslim alan okul müdürleri ve öğretmenler Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti. Eğitimciler, “Bu kitap LGS'ye hazırlanan öğrencilerimize çok faydalı olacaktır. Kitabın hazırlanmasında ve dağıtımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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