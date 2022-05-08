Çorum Belediyesi'nin vitrin projesi hızla ilerliyor

İlk etabı tamamlanan projenin ikinci etabı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 5 milyon lira hibe verilmesi kararı çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Çorum ziyaretinde Bakan Kurum'a proje ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bakan Kurum da projeye destek sözü almıştı. Bakan Murat Kurum, proje için verdiği sözünü tutarak Çöplü arastasının restorasyonunun İkinci Etap Sokak Sağlıklaştırması için 5 milyon TL'lik hibe verilmesini onayladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çöplü arastasının kentin simge yerlerinden birisi olduğunu hatırlatarak, bu bölgede yapacakları çalışmayı çok önemsediğini söyledi.

Çalışmanın ilk etabında Saat Kulesi'ne bakan dükkanların cephe sağlıklaştırma çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Başkan Aşgın, “Cephe sağlıklaştırma projesinin ilk etabıyla şehir merkezimiz daha güzelleşti. Meydan, tarihi bir görünüme kavuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un da yakından takip ettiği projenin ikinci etabına da inşallah kısa sürede başlayacağız. Bakanımız Murat Kurum, projemize ilk günden itibaren yakın ilgi gösterdi. Her projemizde, her çalışmamızda bizlere büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Valimize, milletvekillerimize, il başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.