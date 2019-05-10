Çorum Devlet Hastanesi'nin yeniden açılması için girişim

Çorum Devlet Hastanesi'nin yeniden açılması için girişimde bulunuldu.

AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya ile İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek Çorum'daki sağlık yatırımları, onkoloji hastaları için önemli olan Pet Ct cihazının Çorum'a kazandırılması, doktor ihtiyacı hakkında görüş alış verişinde bulunurken, Devlet Hastanesi'nin yeniden açılması talebini yinelediler.

AK Parti'den yapılan açıklama da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın hastane ile ilgili talebi olumlu karşıladığı, teknik bir heyeti yerinde inceleme yapmak üzere Çorum'a göndereceği ve çalışmaları başlatacağı ifade edildi.