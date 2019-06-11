Çorum Dil ve Edebiyat Derneği işaret dili kursu açıyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Çorum Şubesi, işitme engellilerle iletişime kolay geçmek ve Çorum'da engelleri aşmak için işaret dili kursu açıyor.

TDED Çorum Şube Başkanı Turhan Candan yaptığı açıklamada, işitme engellilerle iletişim konusunda yaşanan sıkıntılara çözüm bulma amacıyla daha önce kurs açtıklarını hatırlatarak, işaret dili kursuna yoğun talep geldiğini söyledi.

Bu kursu tekrar açacaklarını dile getiren Candan, “İşaret dili kursumuz 3 ay boyunca Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Sabah 09.00-12.00 arası öğlenden sonra ise 14.00-17.00 saatleri arasında olacak. Kursumuzu İşaret Dili Öğretmeni Eğitmen Meltem Akın Öztürk tarafından verilecek. Kurslar ve çalışmalarımız hakkında bilgi almak isteyenler dernek merkezine müracaatta bulunabilirler” dedi.