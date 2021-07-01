Çorum Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Canbek güven tazeledi

Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Genel Kurulu, TSO Fuar Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin okunarak ibraz edilmesinin ardından seçimlere geçildi. Seçimlerde başkanlık için Vedat Canbek ile İsmet Çıtak tarafından iki ayrı liste divana sunuldu. Açık oy usulü ile yapılan seçimlerde Vedat Canbek tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu, Vedat Canbek başkanlığında Necati Şimşek, Özkan Şanal, Hasan Eker ve Celal Bozdağ'dan oluştu.