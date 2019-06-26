Çorum heyeti Budapeşte büyükelçisini ziyaret etti

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen “Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kapsamında Çorum heyeti Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Proje Koordinatörü ve Çorum Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Ömer Maz, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Şirin ve Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Turgut İlgü, Budapeşte Büyükelçilik Müsteşarı Ümit Öktem'i ve Konsolosluk başkâtibi Murat Tekden'i Macaristan'da ziyaret etti.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "dost ve müttefik ülke Macaristan'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye'den, şehrimiz Çorum'dan hemşehrilerimizin ve Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın Bey'in selamını özellikle iletiyorum. Çorum Belediyesi olarak, proje ortaklarımız Hitit Üniversitemiz, Ticaret Sanayi Odamızla birlikte “Şehir Eşleştirme Hibe Programı çalışma ziyaretimizin her iki ülke ve şehir arasında güzel sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum" dedi.

Budapeşte Büyükelçilik Müsteşarı Ümit Öktem ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Çorum heyetine teşekkür etti.