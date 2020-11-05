Çorum heyetinden Ankara ziyaretleri

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve beraberindekiler, il genelinde yürütülen projelerin değerlendirilmesi ve süreçlerinin hızlanması adına Ankara'da girişimlerde bulundu.

Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'dan oluşan heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebeti'yi ziyaret etti.

Olumlu geçen görüşmelerde il genelinde yapımı devam eden ulaşım, içme suyu, tarımsal sulama, baraj, gölet ve taşkın koruma yatırımları değerlendirilirken devlet yatırımlarıyla birlikte yeni dönemde Çorum'un hedefleri ve bu süreçte yapılması planlanan yeni yatırımlar konusundaki talepleri heyet tarafından ilgili bakanlıklara iletildi.

Ankara'da gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından bir değerlendirmede bulunan milletvekili Erol Kavuncu, Çorum'u bir adım daha ileri götürmek ve marka kentler arasında yer alması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Son 18 yılda Çorum'da her alanda önemli yatırımlara imza atıldığını vurgulayan Kavuncu, “Müteşebbis ruhu ile Türkiye'de rol model olan Çorum'u daha iyi noktalara taşımak için gayretlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda bugün ziyaretlerde bulunduk. İllerin sanayi, turizm, kentleşme ve daha bir çok hizmet ve yatırım projesine katkı sağlayan DOKAP projesine Çorum dahil edildi. Başta Kırkdilim projemiz olmak üzere ilçe yollarında yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor. Çorum tarım kenti. Bu alanda da birçok projeyi hayata geçirdik ve devam eden projelerimiz bulunuyor. Bu ziyaretlerde şehrimize yapılan ve yapımı devam eden yatırımlar hakkında bilgi vererek taleplerimizi ilettik. Ayrıca Çorum Belediyemizin taleplerini de ilgili yerlere ilettik. Ziyaretlerimiz verimli geçti" dedi.