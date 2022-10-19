Çorum heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret

Halil İbrahim Aşgın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. İlçe belediye başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarete Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu da katıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Çorum'a önemli destekler verdiğini hatırlatan Başkan Aşgın, yaptıkları ziyarette de önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi. Çöplü Arastası Restorasyonu, Tarihi Çorum Meydanı, Kale Kentsel Dönüşümü, Kale Restorasyonu gibi tarih ve turizme yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmalarda Bakanlığın her zaman yanlarında olduğunu kaydeden Başkan Aşgın, “Bakanımızla yaptığımız görüşme neticesinde, bakanlığımız spor temalı millet bahçesi ve yeraltı otoparkı için 20 milyon TL, tarihi meydan projemizdeki kamulaştırmalar için 20 milyon TL destek ile greyder ve evsel katı atık toplama aracı hibe etme sözü verdi. Daha önceki ziyaretimizde de 14 bin metrekarelik meydanın tahsisi, Tarihi Çorum Meydanı projesinde kamulaştırma çalışmaları için 10 milyon TL, Tarihi Meydan Projesi için İlbank'tan 30 milyon TL, arasta restorasyonu için de yine İlbank'tan 10 milyon TL kredi desteği sözü vermişti. Tarihi Çorum Kalesi'nin bedenlerinin güçlendirilmesi, Gazi ve İnönü Caddelerinin cephe sağlıklaştırmaları, sıfır atık projeleri, yeraltı konteynır çöp alma aracı alımı için de hibe desteği almıştık. Bakanımıza şimdiki ve önceden verdiği destekler nedeniyle teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Çorum için aşkla çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada Bakan Kurum'un taleplerini geri çevirmediğini, taleplerini olumlu karşıladığını söyledi. Başkan Aşgın, “Bizleri, Çorum halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayan, yaptığımız her proje de bizlere büyük desteği veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Valimiz Mustafa Çiftçi'ye, AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a, Milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncuya, AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı'ya, tüm teşkilatımıza, Belediyemizdeki mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.