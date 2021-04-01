Çorum İl Genel Meclisi'nde Mehmet Bektaş dönemi

İki adayın yarıştığı seçimde Mehmet Bektaş, İl Genel Meclisi'nin yeni başkanı oldu.

İl Genel Meclisi Nisan ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda meclis başkanlığı, 2 asil ve 2 yedek katip üyenin seçimi yapıldı. Seçimlerde meclis başkanlığı için mevcut başkan Osman Günay ile Mehmet Bektaş yarıştı.

Gizli oy ile yapılan seçim sonucunda 18 oy alan Mehmet Bektaş İl Genel Meclisinin yeni başkanı seçilirken, diğer aday Osman Günay ise 17 oyda kaldı. 2 oy ise boş çıktı. Mehmet Bektaş'tan boşalan AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine ise Ünal Nalçacı seçildi.

Oturuma katılan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve MHP İl Başkanı Ağah Karapıçak, Osman Günay'a yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni başkan Mehmet Bektaş'a da hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

İl Genel Meclisinin yeni başkanı Mehmet Bektaş da seçimin kazananı veya kaybedeninin olmadığını ifade ederek, “Seçimin kazananı veya kaybedeni yok. Bu bir nöbet değişimidir, bayrak yarışıdır. Hizmet konusunda en üst seviyeye ulaşma yönünde yapılan bir değerlendirmedir. Osman Günay başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.