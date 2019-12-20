Çorum İş-Kur hizmet binası ve Huzurevi için 7 milyon 640 bin TL ödenek

Konuya ilişkin bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yeni Huzurevi binamızın tefrişatı için talep edilen 2 milyon 240 bin TL, İş-Kur Hizmet binamız için talep edilen 5 milyon 400 bin ödeneğin Çorum'a gönderildiğini açıkladı.

Ahlatcı, ödeneklerin tahsisinden dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a Çorum halkı ve milletvekilleri adına teşekkür ettiğini ifade etti.