Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü ve OKA arasında protokol

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün “Montessori Eğitmen Eğitimi” projesi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından kabul edildi.

“MontessoriEğitmen Eğitimi” projesi için İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve OKA İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın arasında protokol imzalandı.

Proje kapsamında 20 okul öncesi öğretmeni ile 9 Okul öncesi kurum müdürüne 40 saat “Montessori Eğitmen Eğitimi” verilecek. İl genelinde 409 okul öncesi öğretmeninin bu eğitimden faydalanması bekleniyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, “Montessoriher çocuğun bireysel eğitimine önem verip, kendi hızında eğitim almasını amaçlayan bir eğitim modelidir. Montessori Eğitimi ile çocukların dikkatleri, konsantrasyonları, motor becerileri, öz güvenleri ve sorumluluk duygularını geliştirmek hedeflenmektedir” ifadelerine yer verildi.