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Çorum onkoloji merkezi'nin temeli Eylül ayında atılacak

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine inşa edilecek Onkoloji Merkezi’nin temelinin atılacağı tarih belli oldu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine inşa edilecek Onkoloji Merkezi'nin temelinin atılacağı tarih belli oldu.


Sağlık alanındaki hizmetlerin Çorum'a kazandırılmasında büyük katkıları bulunan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Onkoloji Merkezi'nin Çorum'a kazandırma konusunda da yoğun çaba harcıyor.


Onkoloji Merkezi ile ilgili istişarenin yapıldığı toplantıda inşaatın başlayacağı tarih de belirlendi. Alınan karar doğrultusunda 01 Eylül 2020 salı günü 14.00'te Onkoloji Merkezi için ilk kazma vurulacak.


Milletvekili Ceylan'ın Onkoloji Merkezi'nin inşaatı ile ilgili olarak düzenlediği toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Özel İdare İl Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile İl Başkan Yardımcısı Ali Evlüce katıldı.

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