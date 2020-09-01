Çorum Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin yapımına başlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum'a inşa edilecek olan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin yapımına başlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine yapılan merkez 10 milyon TL'ye mal olacak. Kemoterapi, PET, Nükleer Tıp, İyotlu Tedavi ve Linac Tedavisi bölümlerinden oluşan merkezin tamamlanmasıyla birlikte il dışı sevklerinde önüne geçilecek.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nden Çorum'un yanı sıra bölgedeki illerinden yararlanacağını açıkladı. 4 bin 336 metrekare kapalı alana sahip olacak merkezin 76 oda, bekleme alanları 15 adet tedavi alanı olacağını dile getiren Sobacı, “Kanser tedavisi olacak hastalar ve hasta yakınlarının hastane ana binasına hiç geçmeden tüm işlemlerini bu merkezden gerçekleştireceğiz” dedi.

Onkoloji Merkezi'nin Çorum için önemli bir merkez olduğunu belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Dünya korona virüsle mücadele ediyor. Büyük ülkelerin sağlık sistemleri çökmüş durumda ama Türkiye eserlerimize yeni eserler kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onkoloji Merkezi Çorum için çok önemli bir merkez. Ayda 100 hastamız tedavi için şehir dışına gitmek zorunda kalıyor. Merkezimiz İl Özel İdaresi himayesinde yapılacak Çorum Belediyesi olarak da biz de destek vereceğiz.” diye konuştu

18 yılda Türkiye'nin sağlık çağ atladığını ifade eden AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da, “Bugün sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz reformlarla 18 yılda sağlıkta çağ atladık. 2002 yılında 164 bin olan yatak sayımız bugün 246 bine, 378 bin sağlık çalışanından 1 milyon 101 bin bir sağlık ordusuna sahibiz” ifadelerini kullandı.

Çorum'un kanser hastaları için böyle donanımlı bir merkeze ihtiyacı olduğunu aktaran AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya; “Sağlık çalışanlarının işi çok zor. Pandemi döneminde canlarını hiçe sayarak milletimizin sağlığı için gece-gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımıza Allah güç kuvvet versin. Çorum'un böyle donanımlı Onkoloji Merkezi'ne ihtiyacı vardı. İnşallah kanser hastalarımız Çorum dışına çıkmadan merkezimizde sağlığına kavuşacaktır” şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan ise, Çorum'u sağlıkta bölgenin yıldızı yapmak için bu yola çıktık ve bu yolda ilk etapta 650 yataklı bir üniversite hastanesini şehre kazandırdıklarını ifade etti.

Çorum'da ciddi bir kanser vakası olduğu için Onkoloji Merkezi ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini anlatan Ceylan, “Merkez için eski Sağlık Bakanı ile görüştük ama nüfusumuz yeterli olmadığı için olumsuz yanıt almıştık ama pes etmedik ve şimdiki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile görüştük. Çorum'daki kanser hasta sayısını gösterdik ve Çorum'a bir Onkoloji Merkezi'nin kazandırılması gerektiğini anlattık ve onayı aldık” dedi.

Diş Hastanesi ve Diş Fakültesi ile ilgilide bir açıklama yapan Milletvekili Ceylan, Diş Fakültesi'nin kurulmasıyla birlikte yeni Diş Hastanesi'nin temelinin önümüzdeki günlerde atılacağının müjdesini verdi.

Vali Mustafa Çiftçi ise Çorum'un sağlık alanında hem altyapı hem de personel açısından güzel gelişmeler kaydettiğini belirterek, 2000 yılında 186 olan uzman hekim sayısının 2018 yılı sonunda 278'e yükseldiğini, 2000 yılında 724 hemşire bulunan kentte 2018 yılı sonu itibarıyla bin 397 hemşirenin görev yaptığını bildirdi.

Kentte, 2009 yılında kanser nedeniyle 460 kişinin, 2019 yılında ise 655 kişinin vefat ettiğine dikkat çeken Vali Çiftçi,"İnşallah Onkoloji merkezimizin hizmete girmesiyle bu sayılar düşecektir. Bina tamamlandığında hastalarımız mevcut hastanemize girmeden tüm işlemlerini bu binada yapabilecekler. 1400 metrekarelik alan üzerine oturtulacak binanın toplam kapalı alanı 4 bin 336 metrekaredir. Yapı içinde iyotlu tedavi alan hastalar, nükleer tıp hastaları, kemoterapi hastaları ile linac tedavisi gören hastaların ihtiyaçları karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.