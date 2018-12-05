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Çorum Organize Sanayinde yangın

Çorum Organize Sanayi Bölgesindeki TEİAŞ trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.


Çorum Organize Sanayi Bölgesindeki TEİAŞ trafosunun patlaması sonucu yangın çıkarken itfaiye ekiplerini yangına müdahalesi devam ediyor. Bu arada patlama nedeniyle TEİAŞ'ın trafolarından beslenen, Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Yolu, Mimar Sinan, Akkent, Küçük Sanayi Sitesi, Gıta Toptancıları Sitesi ve Çevre Yolu civarına elektrik verilemiyor.


Öte yandan Vali Mustafa Çiftçi'nin yangın mahalline gittiği öğrenildi.

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