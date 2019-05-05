Çorum-Osmancık yolunda hummalı çalışma devam ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında ihalesi gerçekleştirilen ancak arazi sahipleri tarafından kamulaştırma bedellerine yapılan itirazlar nedeniyle yapımına 2017 yılında başlanan yol için daha sonra Kamu İhale Kurumu aldığı kararla itirazları reddedip 58 milyon 730 bin 650 TL bedelle sözleşme imzalayarak yüklenici firmaya yer teslimini yapmıştı.

Çorum-Osmancık arasındaki mesafeyi yaklaşık 50 kilometreye düşürecek olan yol, Çorum-Gölyazı, Laçin- Osmancık şeklinde iki etaptan oluşuyor. Sarmaşa bölgesinin de içinde yer aldığı Çorum-Gölyazıarası bölünmüş yolda çalışmalar başlatılırken, ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor.

Gölyazı - Çorum girişine kadar olan ve ulaşımda trafiği önemli oranda rahatlatacak olan 13 kilometrelik mesafeye ağırlık veren yüklenici firma tarafından 2019 yılı sonuna kadar satıh kaplamasının tamamlanarak ulaşıma açılacağı bilgilerine ulaşıldı. Bölgede arazi yapısından kaynaklı taş dolgu ile zemin iyileştirmeye ağırlık veriliyor.

Yol inşaatı üzerinde yaklaşık bin 200 metre uzunluğunda, 10 metre yüksekliğinde taş duvar örülmek suretiyle dere yatağı değiştirilerek derivasyon çalışması yapıldı.Yolun heyelana neden olabilecek kısımlarında sanat yapısı olarak adlandırılan toplam 4 Km uzunluğunda, 4 metre kalınlığında, 11 metre yüksekliğinde çift drenajlı taş duvar yüzde doksan oranında tamamlanmış durumda.

Çorum'un Kızılırmak Havzası bölgesinde yer alan 5 ilçeyi, 145 köyü ile birlikte il merkezine bağlayan ve bu zamana kadar sürekli sıkıntılı ulaşım sağlayan yol üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, Sarmaşa-Gölyazı arasında kalan ve keskin virajların yer aldığı yol üzerindeki yoğun olan trafiği olduğundan fazla yavaşlatan Osmaniye kesimini tamamen devre dışı bırakacak Çorum Osmancık yolunun Gölyazı-Çorum girişi bölümünde kalan kesimde 1 alt geçitli köprü, 24 menfez, bölgede bulunan köylere bağlantı sağlayacak olan 5 kavşak bulunuyor.

Hummalı bir şekilde çalışmaları yürütülen Çorum-Osmancık yolu, 13 Km'lik Gölyazı- Çorumgirişi kısmında çalışmaların tamamlanması sonucunda yol, 2 metre genişliğinde refüj ve kenar boşluğu dahil toplam genişliği yaklaşık olarak 32 metre, geliş gidiş olmak üzere ikişer şeritten oluşan yolun 1 şerit genişliği 12 metre olacak.