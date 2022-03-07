Çorum polis'inden kaçak akaryakıt operasyonu

Edinilen bilgiye göre, akaryakıt kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren KOM ekipleri, bir tanker ile kaçak akaryakıt sevkiyatı yapıldığını tespit ettiler. Çorum-Sungurlu Karayolu üzerinde durdurularak tankerden alınan numunelerin yapılan ön incelemesinde; piyasadan toplatılması ve toplanması belirli Kanun ve Yönetmeliklere bağlı olan madeni yağ ve atık yağların çeşitli işlemlerden geçirilerek karışımlı akaryakıta dönüştürüldüğü tespit edilen 30 bin 785 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak karışımlı akaryakıt bulunan tankere el koyan polis ekipleri, tanker sürücüsü hakkında da adli işlem başlattılar.