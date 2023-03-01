Çorum polisinden kaçak alkollü içki operasyonu

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bir şahsın kaçak alkollü içki üreterek sattığının bilgisine ulaşan KOM ekipleri, şahsın ikametine operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından yapılan adli aramada; 20 şişe çeşitli marka ve ebatlarda bandrolsüz viski, 26 litre el yapımı olduğu değerlendirilen viski, 20 litre etil alkol, 2 şişe viski aroması, 430 adet tekrar doldurulmak üzere biriktirilmiş boş içki şişesi, 541 adet sahte olduğu değerlendirilen yerli ve yabancı bandrol, 737 adet viski üretiminde kullanıldığı değerlendirilen şişe gövde arması, şişe kapak altı arması ve viski kapak kapüşonu ele geçirildi. Kaçak alkollü içkilere el koyan polis ekipleri, ikamet sahibi hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlattı.