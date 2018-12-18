Çorum polisinden kaçak içki operasyonu

Çorum'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 22 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'nde H.Ş.'ye ait iş yerinde yaptığı aramada gümrük kaçağı 17 adet 70 cl'lik bandrolsüz rakı, 12 adet 70 cl'lik sahte bandrollü rakı ve 1,5 litre el yapımı kaçak içki ele geçirdi.

Ele geçirilen içkilere KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince el konulurken, iş yeri sahibi hakkında da işlem yapıldı.