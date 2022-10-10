Çorum polisinden kaçak içki operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl merkezinde bir şahsın aracında gümrük kaçağı alkollü içki sattığı bilgisine ulaşan KOM ekipleri operasyon düzenlediler. Araçta yapılan adli aramada 18 şişe çeşitli marka ve ebatlarda gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sahibi hakkında, 5607 sayılı kanun maddesine muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.