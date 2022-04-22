Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın aracı ile sahte bandrollü makaron sigara getireceği belirlendi. Düzenlenen operasyonda şahsın aracında yapılan aramada 860 bin adet sahte, mükerrer bandrollü kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen makaronlara el konulurken şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattığı öğrenildi.