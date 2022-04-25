Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde polis ekipleri tarafından iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda, çok sayıda bandrolsüz boş makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçe merkezinde iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda içersin de 200'er sigara bulunan 60 karton dolu makaron, 4 kilo 745 gram açık tütün, her birinde 20 adet makaron bulunan 6 poşet makaron ile bu makaronları doldurmakta kullanılan sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Polis ekipleri operasyonda ele geçirilen makaron ve tütünlere el koyarken, iki şüpheli hakkında ise adli işlem başlattığı öğrenildi.