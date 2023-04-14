Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde yapılan iki ayrı çalışmada, 2 şahsın ikamet ve iş yerinde doldurulmuş makaron sigara satıldığının tespit edilmesi üzerine, bahse konu ikamet ve iş yerinde yapılan adli aramada; 25 bin 160 adet kaçak makaron sigara, 5 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 1 adet sigara basma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 19 adet kaçak elektronik sigara, 9 adet kaçak elektronik sigara likiti ile 120 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kaçak sigaralar ile diğer malzemelere el koyan polis ekipleri, iki şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanun maddesine muhalefet etmek suçunda adli işlem başlattı.