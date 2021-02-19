İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum polisinden kaçak tütün operasyonu

Çorum’da polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 25 kilogram kaçak nargile tütünü ile 11 bin 600 bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 25 kilogram kaçak nargile tütünü ile 11 bin 600 bandrolsüz makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir evin bodrumunda kaçak nargile tütünü satıldığı ihbarı aldı. Düzenlenen operasyonda, ev ve bodrum katında 24 kilogram kaçak nargile tütünü ile 15 kilogram nargile kömürü, 1 kilogram yaprak nargile tütünü, 10 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron ile bin 400 adet bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.