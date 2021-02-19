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Çorum polisinden makaron operasyonu

Çorum’da bir bağ evinde 1 milyon 480 bin adet bandrolsüz boş makaron bulundu.

Çorum'da bir bağ evinde 1 milyon 480 bin adet bandrolsüz boş makaron bulundu.


Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir bağ evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, depo bölümüne koliler halinde istiflenmiş 1 milyon 480 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Operasyonda bağ evi sahibi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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