Çorum polisinden terör örgütlerinin finans kaynağı kaçakçılığa ağır darbe

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin, 2022 yılında yürüttüğü çalışmalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL'yi bulan tonlarca kaçak içkinin yanı sıra, değişik türlerde uyuşturucu maddesi ve insan sağlığını tehdit eden kaçak bal ele geçirildi.

İl genelinde kaçakçılık suçları çerçevesinde özellikle terör örgütleri ve çıkar maksatlı suç örgütlerinin finans kaynağı olan tütün ve tütün mamulleri ile akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik risk analizine dayalı önleme çalışmaları yapan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bu alanda önemli başarılar sağlıyor.

Son yıllarda ülke genelinde yaşanan kaçak-sahte alkollü içki zehirlenmelerinden yaşanan ölümler üzerine kaçak-sahte alkollü içki satışının-imalatının deşifre edilmesine yönelik kaçak-sahte alkollü içki üreten ve piyasaya süren şahıslar hakkında il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyonlar yapılırken, il genelinde 235 iş yeri de denetlendi.

Kaçakçılık suçları çerçevesinde 2022 yılında 72 olayda 104 şüpheli şahsa adli işlem yapılırken, operasyonlarda bin 432 paket kaçak sigara, 1 ton 705 kilo kıyılmış tütün, 127 kilo 275 gram nargile tütünü, 25 paket puro, 13 ton 210 litre kaçak içki, 254 şişe kaçak alkol, 5 adet alkol yapımında kullanılan madde, 5 milyon 463 bin 600 adet makaron, 2 bin 251 adet sahte bandrol, 361 adet tarihi eser, 8 bin 941 adet cinsel içerikli ürün, 17 adet sigara sarma makinesi, 30 ton 785 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 335 kilo sahte bal, 8 adet kaçak cep telefonu, 4 adet kaçak kamyon lastiği, 3 adet alkol yapımında kullanılan düzenek, 2 adet cam alkolmetre, 2 adet telsiz ve 3 adet kayıtsız motosiklet ele geçirildi.

Suç ve suçlularla etkin bir mücadele yürüten Çorum polisi, kalpazanlara da geçit vermedi.

Mali suçlar çerçevesinde KOM Şube Müdürlüğü 2022 yılında 23 ayrı olayda 45 şüpheli şahsa adli işlem yaparken, 19 adet sahte 100 TL, 8 adet sahte 100 dolar, 1 adet çek, 1 adet sahte kimlik, 6 adet sahte çeyrek altın ele geçirdi.

Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli illerden ruhsatsız silah temin eden ve silah ve mühimmat ticareti yapan şahıslar yönelik düzenlenen operasyonel çalışmalar çerçevesinde 19 adet tabanca, 19 adet şarjör, 15 adet av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 4 bin 326 adet tabanca fişeği, 110 adet av tüfeği fişeği, 1 adet el yapımı patlayıcı, 61 adet kesici delici alet ele geçirilirken, 49 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yapılan "Gazi Turgut Aslan Mahrem Kurye" operasyonu çerçevesinde KOM Şube Müdürlüğünce yapılan fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde; örgütten kopmaları önlemek ve örgüt üyeleri arasındaki sadakati artırmak amacıyla banka ve kargo şubeleri üzerinden kartsız şekilde örgüt üyelerine terör finansmanı sağlandığı, ayrıca 'Türkiye irşad imamı'nın muhtelif zamanlarda İzmir'den Çorum'a gelerek örgüt üyeleriyle toplantılar düzenlediği tespit edildi. Bu çerçevede 10 şüpheli ve şüphelilere ilişkin 14 ikamet ve iş yerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.