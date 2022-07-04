İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çorum polisinden uyuşturucu madde operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 1 kişi uyuşturucu madde bulundurmak, 2 şüpheli şahıs ise uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yapılan üst araması ile araç ve ikametlerinde yapılan adli aramalarda; 9,79 gr. esrar maddesi, 2 kök Hint keneviri bitkisi, 10,29 gr. metamfetamin maddesi, 254 adet sentetik ecza, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 2 adet fişek, 1 adet cam pipo ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.