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Çorum polisi'nden uyuşturucu operasyonu

Çorum’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Çorum'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, zehir tacirlerine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Haziran ayı içerisinde İl merkezinde yapılan operasyonlar sonucunda 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahısların üst, araç ve evlerinde yapılan aramalarda 8,41 gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai), 234 adet sentetik ecza, 7,56 gram esrar maddesi, 6 adet kök Hint Keneviri bitkisi, 1 adet tabanca ile 1 adet pompalı tüfek ve 300 TL. para ele geçirildi.


Operasyonlar sonucunda 19 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli şahsa ise mahkemece tarafından adli kontrol tedbiri uygulanmış, 1 şüpheli ise tutuklanarak Çorum L Tipi kapalı cezaevine teslim edildi.

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