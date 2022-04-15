Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 64 gram metamfetamin maddesi ile 6 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan bir kişi ise gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli şahıs, hakkında düzenlenen adli evraklar ile mahkemeye sevk edildi.