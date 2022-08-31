İhlas Haber Ajansı

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Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


İl merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sırasında, bir şahsın yakın zamanda yüklü miktarda sentetik ecza maddesi getireceği tespit edildi. Yapılan teknik çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı belirlenen şahsın üzerinde bin 120 adet sentetik ecza maddesi hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 Adet (9 mm) fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlı 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' yapmak suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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